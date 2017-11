Livio Gianola op Gitaristenpodium in Doesburg

DOESBURG - Op zondag 26 november is Livio Gianole vanaf 15.00 uur te gast op het gitaristenpodium van Gasthuiskerk Doesburg. Gianola speelde in zalen als het Concertgebouw in Amsterdam, het Théâtre des Champs-Élysées in Parijs, het Teatro de la Zarzuela in Madrid en Bunka Kaikan in Tokyo.

Hij werkte onder andere samen met de beroemde danser Antonio Canales en schreef de muziek voor megaproducties als Torero (1992), Narcissus (1995), Gypsy (1996) en Bohemia (2006).

Livio Gianola bracht recent twee nieuwe albums uit, waarvan Otro Sitio de eerste was, met fluit, bandoneon, viool, vocals, bas, en percussie. Solo a Poniente: is het nieuwste solo album met een prachtige variatie aan latijnse stijlen van Europees tot Midden- en Zuid Amerikaans. Beide albums zijn in Nederland geproduceerd door Live In Europe BV dat Livio Gianola internationaal vertegenwoordigt.

Zondag 26 november, 15.00 uur. Toegang € 15,00.

www.gasthuiskerkdoesburg.nl