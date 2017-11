Amaryllis actie Rotary in Eerbeekse supers

EERBEEK - Zaterdag 25 november tussen 09.30 en 15.00 uur zijn de leden van Rotary Eerbeek-Zutphen present bij de Eerbeekse supermarkten Plus en Jumbo voor de verkoop van amaryllisbollen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het project 'Rotary vakantiegeluk'.

Hiermee kunnen ze aan die gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een verblijf in een vakantiehuisje aanbieden.

Een aantal bedrijven heeft reeds amaryllisbollen afgenomen voor in het kerstpakket. Ook een idee voor u? Neem dan contact op met info@inaboot.nl.