Bewoner bepaalt wanneer afval wordt opgehaald

BRONCKHORST - B en W van Bronckhorst besloten vanaf maart 2018 afvalinzameling op maat in te voeren voor huishoudens in het gehele buitengebied van Bronckhorst (3.900 in totaal). De invoering volgt op een succesvolle pilot onder 800 huishoudens.

Bij inzamelen op maat bepalen huishoudens zelf wanneer de gft- en de restafvalcontainer geleegd wordt. Voor beide containers (‘de groene en de grijze’) is er wekelijks een inzamelmogelijkheid. Mensen melden zich hiervoor digitaal of telefonisch aan. Op basis van de aanmeldingen wordt iedere week een efficiënte grijze en een groene inzamelroute bepaald. De inzamelwagen komt dan dus niet meer automatisch twee- of vierwekelijks langs volgens een vast inzamelschema en vaste rijroute. Daarnaast is het voor bewoners natuurlijk mogelijk zelf restafval naar één van de milieuparkjes te brengen.

Wethouder Jan Engels: “Met ‘Inzamelen op maat’ kunnen inwoners zelf kiezen voor een inzamelfrequentie, passend bij het eigen huishouden of de behoeften van het moment. Meer service dus. De pilot wijst uit dat op tijd en kilometers wordt bespaard en daarmee op brandstof en CO2-uitstoot. Ook is in het pilotgebied de hoeveelheid ingezameld GFT afval afgenomen met ca. 30% en restafval met 7%. Het aantal aanbiedingen van de grijze container was 20% minder, met name doordat de containers voller werden aangeboden en bewoners meer gebruik maakten van de milieuparkjes in het gebied. Het systeem draagt hiermee bij aan een efficiënte en duurzame afvalinzameling en het doel dat we hebben voor 2020, waarbij per inwoner nog 55 kg restafval wordt ingezameld. Nu is dat nog 88 kg."

Bewoners van het proefgebied waardeerden de ‘Inzameling op maat’ met het cijfer 7. Uit de evaluatie bleek dat het aanmelden nog eenvoudiger moet. Hier wordt aan gewerkt. Onder meer is de bedoeling dat hiervoor vanaf maart 2018 ook een app beschikbaar is.

Inwoners van het buitengebied worden vanzelfsprekend voor de aanvang in maart 2018 persoonlijk door de gemeente en afvalinzamelaar Circuslus-Berkel geïnformeerd over de werkwijze van het nieuwe inzamelsysteem.