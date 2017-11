Veluwerijders blijven 's winters fit met spinning

DIEREN - Spinnen, een intensieve training op een hometrainer, is een van de leukste manieren om fit de winter door te komen. Tenminste, dat vinden de leden van toerfietstclub de Veluwerijders. Zij weten allang dat spinning leuk en zinvol is en er wordt dan ook gedurende de wintermaanden iedere week een spinningavond gehouden.

Dit jaar in het gloednieuwe fitnesscentrum Lomar Sportvilla aan de Admiraal Helfrichlaan te Dieren. Een ambiance om van te smullen.

Een twintigtal leden van de Veluwerijders staat een uur op de pedalen en laat zich onder leiding van de gedreven instructeur Wilco Onstein voortjagen over virtuele heuvels. Dit alles op het ritme van opzwepende muziek. En voor dat je het weet, is het uurtje alweer voorbij.

Spinnen werkt als volgt: Je fietst op het ritme van muziek op een soort hometrainer. Deze fiets is voorzien van een knop waarmee je door deze aan te draaien, de weerstand van het trappen kunt verzwaren. Spinning is een leuke en toegankelijke manier om lekker bezig te zijn. Je bepaalt zelf hoe zwaar je trapt. Na enige tijd merk je dat niet alleen je conditie beter wordt, maar dat ook Je kracht in je benen toeneemt en last but not least is het goed voor de lijn.

Meer info: www.veluwerijders.nl