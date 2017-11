Over de kop op de Oranjeweg

RHEDEN – Op de Oranjeweg in Rheden is donderdagmiddag rond 16.50 uur een auto over de kop geslagen nadat hij in botsing kwam met een geparkeerde auto. De bestuurder van de grijze auto is vermoedelijk de macht over het stuur verloren in de bocht en vervolgens tegen een geparkeerde auto aangereden. Hij vloog daarna over de kop en kwam tot stilstand tegen een bedrijfsbus, die ook forse schade heeft opgelopen. De man is nagekeken in de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto’s zijn total loss. - Foto: Roland Heitink