Expo Ben van de Roer bij Strijland

RHEDEN - Bij Pannekoekenhuis Strijland in Rheden is tot 20 december iedere dag van 12.00 tot 19.30 uur de expositie Licht op het verleden van kunstenaar Ben van de Roer te zien. Van de Roer woonde zeventien jaar in Frankrijk, maar is nu weer terug in Nederland, in de Achterhoek. Het werk wat hij nu maakt noemt hij Licht op het verleden. Hij brengt de typische Franse cultuur met penseel tot leven op een vel wit aquarelpapier van witte Franse keukenpotjes, koffiepannen en kandelaars op een witte achtergrond. Een stilleven, dat altijd levend blijft.