Bravo-film Jonge Helden gaat in première

BRUMMEN – Jongerentoneelgroep Bravo uit Brummen heeft eind vorig jaar en in de loop van dit jaar een film gemaakt van hun toneelstuk Jonge Helden in de Oorlog. De film is op een unieke locatie opgenomen. En de jonge te toneelspelers zijn uitgegroeid tot echte filmsterren en beretrots op de film, die op vrijdagavond 27 oktober in Concordia in Brummen in première gaat.

Ada Bruil, de regisseuse van Bravo, heeft enige jaren geleden het toneelstuk geschreven en het is sindsdien vele malen opgevoerd. Haar wens om van dit stuk een echte film te maken, is in vervulling gegaan. Dat ging niet zonder moeite: “Ik heb er heel veel tijd en eigen geld in gestoken,” vertelt Ada. “Maar het resultaat is boven verwachting en we hebben heel veel medewerking gekregen.” Een oproep voor kleding van rond de Tweede Wereldoorlog leverde voldoende goed bruikbaar materiaal op. Een groep mensen, die in het bezit zijn van oude legerauto’s, deed ook mee.

De film is opgenomen in Gelselaar. Een locatie die uitermate geschikt is voor de sfeer van de Tweede Wereldoorlog. Hier zijn zowel de binnen- als de buitenopnames gemaakt. Vlak voor en tijdens de opnames en de montage, is er sponsorgeld beschikbaar gekomen en de gemeente Brummen deed ook een duit in het zakje.

Op 27 oktober vindt de première plaats: met een rode loper voor de spelers. De kaarten voor deze filmvertoning zijn al uitverkocht, maar op 13 januari zal de film nogmaals in Concordia gedraaid worden (kaartje € 5,=). Op 28 oktober wordt de film in Gelselaar vertoond. Hiervoor zijn nog kaarten beschikbaar: toneelbravo@gmail.com.