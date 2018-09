Boer Zoekt Vrouw bij VSM

BEEKBERGEN - Afgelopen zondag verscheen de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) bij ruim drie miljoen Nederlanders op de televisie. De VSM heeft de vijf boeren uit Boer Zoekt Vrouw mogen verwelkomen voor hun speeddates. De historische en romantische setting van het stoomdepot in Beekbergen en natuurlijk een stomende stoomtrein over de Kongingslijn was voor de boeren de ideale omgeving om hun dates voor het eerst in het echt te ontmoeten. Voor de tweede aflevering van het seizoen heeft de stoomtrein dan ook als decor gefungeerd. In deze aflevering werd de stoomtrein dan op unieke en sfeervolle wijze in beeld gebracht. Dat de opnames hiervoor eerder dit jaar al zijn gemaakt, is een goed bewaard gebleven geheim.