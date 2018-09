Brummen moet zuinig doen, maar kan door met plannen

BRUMMEN - Een gezonde financiële situatie, een nieuw centrumplan voor Brummen, verder met de ontwikkeling van Eerbeek, duurzaamheid en het sociaal domein. Dat zijn de vijf speerpunten waar de gemeente Brummen zich de komende vier jaar op gaat richten.

Donderdagavond overhandigde het college van Burgemeester en Wethouders zowel het bestuursprogramma als de programmabegroting voor de komende vier jaar. In deze twee documenten staat aangegeven welke plannen er de komende periode prioriteit krijgen èn hoe dat moet worden bekostigd.

De begroting omvat 47 miljoen euro en is weliswaar sluitend, maar dat was volgens burgemeester Alex van Hedel niet makkelijk. "We laten onze ambities niet varen, maar moeten ze wel wat temperen. Daarbij moeten we kritisch kijken naar alle uitgaven die we doen." Om het zekere voor het onzekere te nemen, is ruim gebudgetteerd. Dit voorkomt later tegenvallers, maar betekent dat er nog minder budget overblijft voor nieuwe plannen.

Ambities

Nieuwe plannen en wensen genoeg binnen de gemeente Brummen, maar het wordt nog niet makkelijk deze ambities op korte termijn ook allemaal waar te maken. "We hebben hier komend jaar 4 miljoen euro uitgetrokken", zegt wethouder Financiën Peter Paul Steinweg. Dit is bij lange na niet genoeg om alle plannen te realiseren, zoals uitvoering van de deelplannen in Eerbeek, het maken van een nieuw centrumplan voor Brummen of alle ideeën die er leven op het gebied van duurzaamheid. "Daarom hebben we partners gezocht, onder andere de provincie." Daarnaast zijn veel plannen uitgesmeerd over de komende vier jaar. Het komend jaar wordt vooral gebruikt om de plannen te smeden, daarna komt de uitvoering pas aan bod.

Sociaal Domein

De uitvoering van de taken in het sociaal domein slokt ruim de helft van de begroting op: ruim 26 miljoen euro. Toch wordt ook op dit vlak flink bezuinigd. Wethouder Jolanda Pierik: "We willen alle taken budgetneutraal uitvoeren: dus niet meer uitgeven dan we van het Rijk hiervoor krijgen. En dat wordt steeds moeilijker: we krijgen steeds meer taken en minder geld." Op het sociaal domein is al bezuinigd door efficiënter te gaan werken, iets dat de komende jaren verder wordt ontwikkeld. Dit levert niet alleen een besparing op, maar maakt het ook overzichtelijk voor mensen die gebruikmaken van een sociale voorziening. "Iemand die verschillende diensten nodig heeft, hoeft nog maar naar één loket", aldus wethouder Pierik. Daarnaast wil de gemeente een flinke groep mensen met een uitkering via de participatiewet aan een betaalde baan te helpen."

Sparen

Daarnaast wil het college graag wat extra sparen. De weerstandsreserve is op orde, dit is de verplichte reserve die een gemeente moet hebben om onverwachte uitgaven op te vangen. Daarnaast wil Brummen de komende jaren wat aan de vrije reserve toevoegen om zo wat meer spek op de botten te kweken.

Hoewel de lasten van de burger het komend jaar niet stijgen - ze dalen zelfs met 3,8 procent - kan het wel zijn dat inwoners de komende jaren toch iets gaan merken van de krappe beurs van de gemeente. Steinweg: "We bekijken alle lopende projecten en budgetten. Om te besparen, worden intern geen inflatiecorrecties doorgevoerd, dus ook niet op zaken als subsidies aan verenigingen. Dat merken zij niet nu, maar volgend jaar waarschijnlijk wel."