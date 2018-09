Verlichting voor H.Antonius Abt-Kerk in Loenen

LOENEN - Binnenkort wordt begonnen met de werkzaamheden voor het aanlichten van de H. Antonius Abt Kerk in Loenen. De aanleg van de verlichting van de kerktoren worden uitgevoerd wanneer de restauratiewerkzaamheden aan de toren plaatsvinden. Ook daarmee wordt op korte termijn gestart.

Door de toepassing van hoogwaardige en energiezuinige LED-verlichtingsarmaturen is er straks sprake van een ingetogen sfeervolle verlichting van het gebouw. De toren krijgt iets meer attentiewaarde en zal goed zichtbaar zijn. Door de toe te passen warmtekleur in combinatie met de roodbruine bakstenen van het gebouw geeft het geheel een heel rustig en warm beeld. Er wordt gebruik gemaakt van floodlights, zodat er geen sprake is van hinderlijk lichtschijnsel voor de huizen aan de overzijde van de Hoofdweg.

De kerk ontving van de Rabobank een donatie en ondersteuning en een zeer belangrijke bijdrage van de Stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt. Ook waren er bijdragen van een aantal particulieren, zodat opdracht voor de uitvoering kon worden gegeven. Toch is de financiering nog niet helemaal rond. Er is nog een klein tekort, waarvoro de kerk rekent op bijdragen van de medeparochianen, dorpsgenoten en belangstellenden. Wie een bijdrage wil overmaken, kan dit doen op de rekening van de Stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt, NL 47 RABO 0170516091. De sithcitng is een ANBI-doel en een bijdrage is dan ook fiscaal aftrekbaar.