Een kleurig lint in het groen

BRUMMEN - De dames van Vrouwen van Nu afdeling Brummen maakten onlangs een tweedaagse wandeling in de omgeving van Winterswijk. Ze liepen de eerste dag in het natuurgebied van het Korenburgerveen. De tweede dag werd in het Woold gestart met een tocht door het gebied van de Bekendelle. Er werd een pasje opzij gemaakt naar Duitsland voor een verrassende lunch.

Door de jaren heen zijn er verschillende gebieden verkend, van de Veluwe tot in Salland en van Giethoorn tot Montferland. De tweedaagse werd dit jaar voor de tiende keer gehouden. Na afloop hebben de wandelaars daar ’s avonds in Brummen bij stilgestaan. Deelnemers van vorige tochten waren daarbij aanwezig. Het was een geanimeerd samenzijn waarbij menige herinnering werd opgehaald. De wandelgroep gaat bijna wekelijks op pad voor een korte of lange tocht in de omgeving. Wie interesse heeft, is van harte welkom eens mee te gaan.

www.vrouwenvannu.nl/brummen