Aanbod voor ouderen gezocht

GEM. RHEDEN - Wie als vereniging, docent of coach workshops, lessen of activiteiten voor ouderen verzorgt op het gebied van sport of kunst en cultuur in de gemeente Rheden, kan zijn / haar aanbod aanmelden voor de speciale activiteitengids voor ouderen. Dit kan tot uiterlijk 16 september via www.cultuurbedrijfriqq.nl.

Half oktober brengen Cultuurbedrijf RIQQ, Bibliotheek Veluwezoom en Sportbedrijf Rheden samen met de gemeente Rheden, net als vorig jaar, een activiteitengids uit voor ouderen in de regio Rheden. De gemeente vindt het belangrijk om het aanbod voor ouderen zo toegankelijk en overzichtelijk mogelijk te maken. In de papieren gids, die huis aan huis verspreid wordt, is praktische informatie te vinden over activiteiten op het gebied van cultuur, kunst en bewegen. Denk hierbij aan meer bewegen voor ouderen, wandelgroepen en fifty-fit, studiekringen, zanglessen, dansworkshops, voorstellingen en nog veel meer.