Brummense damvereniging BDV gaat weer van start

BRUMMEN - Voor de Brummense dammers zit de vakantie er op. De dammers gaan weer van start met de wedstrijden voor het clubkampioenschap. Donderdag 23 augustus werden de eerste vriendschappelijke wedstrijden al gespeeld, donderdag 30 augustus vindt de algemene ledenvergadering plaats en de week erna, donderdag 6 september, gaat het seizoen écht van start.



De Brummense damvereniging is hard op zoek naar nieuwe leden. Belangstellenden zijn welkom op donderdagavaond vanaf 19.30 uur in Plein Vijf in Brummen. De jeugd tot en met achttien jaar begint om 18.30 uur. Ook zij die nog niet zo goed kunnen dammen, maar het wel leuk vinden om damwedstrijdjes te spelen, zijn van harte welkom. De eerste paar keren zijn geheel vrijblijvend. Informatie is verkrijgbaar bij Johan Haijtink in Brummen, tel. 0575 - 562172 en bij Albert van Ooijen in Eerbeek, tel. 0313 - 651678.

www.brummensedamvereniging.nl