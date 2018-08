Eerste bewoners Tuin van Loenen

LOENEN - Inge Kaman en Tonnie Rekveldt zijn de eerste bewoners van de kersverse wijk aan het Hameinde in Loenen. Kort geleden betrokken zij aan De Boerboom 31 hun splinternieuwe tussenwoning. Komende uit Zwolle was het eerst wel even behelpen omdat de woning nog lang niet klaar was. Zij moesten wel hun huurwoning verlaten. Een paar weekjes slapen op een matras op de betonnen vloer vond het echtpaar niet erg. Ze waren maar wat blij met hun eigen nestje op zo’n mooi plekje in de wijk die De Tuin van Loenen wordt genoemd.

Rekveldt werkt in Apeldoorn bij de Belastingdienst. Daarom zocht het stel al een tijdje naar een mooie woonplek niet zo ver van Apeldoorn, want hij wilde graag op de fiets naar zijn werk. Beiden zochten overal in en rondom Apeldoorn. Ze ontdekten dit bouwplan aan het Hameinde. Ze bekeken op de informatie-avond de plannen en waren meteen verkocht. Het leek hen meteen een ideale plek om te wonen nabij het grote natuurgebied De Loenermark met 1200 hectare bos en heide. Beiden houden van wandelen en fietsen. Op hun bostochten hebben ze al veel edelherten en wilde zwijnen gezien.

Vorig jaar juli werd het koopcontract getekend, maar de start van het bouwen werd door diverse oorzaken keer op keer uitgesteld. Nu wonen ze hier een paar weken en het bevalt hen uitstekend. Ze zijn nog bezig om het dorp en de omgeving te verkennen.

Prettig vindt Inge, die een eigen webshop heeft, dat de nieuwe buren elkaar al hebben gevonden in een buurtapp. Gezamenlijk wordt er al van alles in overleg gedaan. Het zijn voor het merendeel Loenenaren die hier een nieuwe stek hebben gevonden. Met raad en daad willen ze de Zwollenaren bijstaan. Samen hebben de buren in De Kroeg al een kennismakingsfeestje gehad.

Het echtpaar Rekveldt-Kaman is nog druk doende om hun woning in te richten. De schutting staat er al en de tuin moet nog worden aangelegd. Ze zijn benieuwd of bij de grondwerkzaamheden ook nog oude bodemvondsten naar boven komen zoals bij de buren. Voor het uitgraven van een vijver moest door de buurman een flink gat worden gemaakt. Hierbij kwamen nog een kaakdeel en andere oude vondsten naar boven. Inge en Tonnie hebben enkele maanden geleden voor de bouw ook bekeken wat hier aan archeologische vondsten naar boven zijn gekomen. Zij zijn benieuwd of hier ook nog wat verborgen ligt.

De bouwwerkzaamheden in de wijk De Tuin van Loenen liggen nu even stil wegens de bouwvakvakantie. Het gereed komen van de woningen van de tweede fase van dit project, dat in totaal 42 woningen omvat, zal nog wel enkele maanden in beslag nemen. Onlangs is men begonnen met de opbouw. Ook worden er enkele vrijstaande woningen gebouwd waarvoor de koper zelf een aannemer heeft gezocht.

foto: Martien Kobussen