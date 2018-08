Gazelle gaat jonge fietstechnici opleiden mét baangarantie

DIEREN - Gazelle in Dieren gaat een handje helpen bij het opleiden van jonge fietstechnici. Op 1 september start de fabrikant met de Bedrijfsschool Fietsmontage. Jongeren van 16 tot 23 jaar krijgen daarin de kans om binnen 22 maanden het beroepsdiploma allround fietstechnicus (BBL, mbo-niveau 2) te behalen. Daarbij is er uitzicht op een baan bij Gazelle.

Met deze opleiding speelt de fabrikant in op het tekort aan monteurs in de tweewielerbranche. In de Bedrijfsschool Fietsmontage werkt Gazelle nauw samen met het Rijn IJssel College in Arnhem. Eén dag per week gaan de fietsmonteurs in spe daar de schoolbanken in. De overige vier dagen leren zij de kneepjes van het vak in de praktijk. Medewerkers van Gazelle, waarvan de meesten al jaren bij de fabrikant werkzaam zijn, brengen hun kennis zo goed mogelijk over op de jonge garde. Begeleiding is er van een praktijkopleider.

Voor de jongeren heeft de Bedrijfsschool Fietsmontage een rits voordelen. Gazelle vergoedt de opleidingskosten en biedt al tijdens de schooltijd een fulltime salaris. Aan het einde van de studie, als het diploma allround fietsdiploma binnen is, neemt Gazelle de monteurs in dienst. Op die manier wil de fabrikant jonge, enthousiaste vakmensen aan zich binden en het tekort aan fietstechnici oplossen. De opleiding is interessant voor jongens én meisjes.