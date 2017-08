Fietster gewond bij val

VELP - Een vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt omdat ze met haar fiets onderuit ging op een fietspad in de Beekhuizense bossen bij Velp. Het voorwiel glipte weg, volgens een getuige. Het jongere stel op de fiets moest eerst bereik met hun mobieltje zien te krijgen,

voor ze de hulpdiensten konden in seinen. Daarna is de vrouw per ambulance afgevoerd, met onbekende verwondingen. Het jongere stel heeft de fiets meegenomen naar de Beekhuizenseweg, waar die is opgehaald. De opgeroepen brandweer hoefde niet in actie te komen, omdat de mevrouw aan een verharde weg lag. - foto: Martin de Jongh