‘Saaie’ muur VVO kleurt geel en zwart

VELP - De ‘saaie’ grijze muur langs de korte lijn van het bovenveld van voetbalvereniging VVO uit Velp kleurt sinds deze week in de clubkleuren geel en zwart. Friso Hilhorst en Thomaz van Os van de Verfbrigade hebben de muur in een week voorzien van graffiti met afbeeldingen die passen bij een voetbalclub. Hilhorst: “Het logo van VVO hebben we centraal achter het doel geverfd. We hopen dat de club trots is op de nieuwe wand”. Vanaf aankomend seizoen voetbalt VVO thuis, ook op het bovenveld, op een voetbalveld dat duidelijk past bij de Velpse club. - Foto Lotte Bienias.