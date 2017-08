Empe zet zich op de kaart

EMPE - Met nog twee afleveringen te gaan, plaatste het dorp Empe zich woensdagavond op de eerste plaatst in de strijd om de titel 'De mooiste plaats van Gelderland'. Empe behaalde een totaalscore van 3921 punten en een bedrag van 919 euro, bestemd voor Het Oortveld.

In het kader van Zomer in Gelderland, een zomer live-programma van Omroep Gelderland, nam een team uit Empe woensdag deel aan wat je als een variant op het aloude 'spel zonder grenzen' zou kunnen bestempelen. De hele dag werd live-radio vanuit het dorp gemaakt en om 18.20 uur begon de live tv-uitzending, gepresenteerd door Angelique Krüger.

De opdracht voor Empe was: Bouw het station dat Empe van 1876 tot 1838 bezat na en laat daar de trein stoppen. Daar stappen twee iconen uit het dorp uit: schaatser Stefan Groothuis en schoolmeester Dolman. Team Empe gaf die opdracht op schitterende wijze gestalte en Groothuis stapte inderdaad uit de trein. Meester Dolman, de vader van voormalig Kamervoorzitter Dick, werd nagespeeld en stapte statig uit de fraaie stoomtrein die bij het eveneens nagebouwde station stopte. Dat leverde al veel punten en geld op. En omdat er meer publiek aanwezig was dan het dorp inwoners telt, de parade van verenigingen prachtig was en op de schuifpuzzel na ook andere onderdelen werd gescoord, leverde dat een eindscore op die voldoende was voor de eerste plek. Dat ziet er goed uit voor Empe, met nog maar twee afleveringen te gaan. - foto's: Han Uenk