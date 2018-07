Grote brand in NP De Hoge Veluwe

HOENDERLOO / OTTERLO - In Nationaal Park De Hoge Veluwe woedt een grote brand. De brand werd om 12.45 uur gemeld en bevindt zich ter hoogte van Otterlo. Inmiddels staan al acht brandweerwagens te blussen. Er staan meerdere bomen in brand en de rookwolken zijn in de verre omgeving zichtbaar.Wandelaars en fietsers moeten het gebied verlaten.