Robert de Haan tweede op NK

EERBEEK /LONATO / SPA - Hij is pas eerstejaars bij de Junioren en toch hoort karter Robert de Haan op het hoogste niveau al bij de beste tien. De elfjarige rijder uit Eerbeek werd vorige week zondag in Lonato tiende tijdens de tweede ronde van de Kart Academy. Dat hij goed in vorm is, bewees hij een week eerder al tijdens de vijfde ronde van het Nederlands kampioenschap Rotax Max. Daar eindigde hij als rookie als tweede in het dagklassement.

Robert was zeker niet ontevreden met zijn tiende plaats tijdens de tweede ronde van de Kart Academy, waar alle toprijders vanuit de hele wereld rijden, een soort WK. Hij kreeg er concurrentie van diverse fabrieksrijders die in vol ornaat naar het Italiaanse circuit waren afgereisd. “Maar ik liet me er niet door intimideren. Ik dacht: kom maar op. Ik ben tevreden met mijn rijden en ik heb er in ieder geval weer veel geleerd. Je leert er vooral beter van rijden.”

Tijdens de vijfde ronde van het Nederlands Kampioenschap op het circuit van Spa-Francorchamps werd hij tweede in de prefinale en de finale. Daarmee bewees hij op de kartbaan dat hij in het NK ook bij de Junioren een geduchte tegenstander is. Het sterkte hem in het idee dat er voor de resterende drie NK-ronden nog wat moois in het vat zit. “Ik denk dat een overwinning zeker nog mogelijk is dit seizoen.”

Zijn volgende wedstrijd is de EK-race in Bruck. Het wordt zijn eerste race op de Oostenrijkse baan. Robert vond moeilijk in te schatten hoe zijn kansen daar liggen. “We gaan het zien. Maar ik heb video’s van de baan bekeken en ik ga me zo goed mogelijk voorbereiden om ook daar top te presteren!” Robert bedankt Dennis Tijs en Dennis de Bruijn voor de begeleiding en de motoren, Debby Hanssen voor de coaching en Guy de Nies voor de ondersteuning.

Foto: Bas Kaligis