Geslaagd jeugdkamp KV Diderna

DIEREN - Het weekend van 22, 23 en 24 juni stond in het teken van het jaarlijks terugkerende jeugdkamp van KV Diderna/ Visser Sloopwerken uit Dieren op het terrein van Droomparken De Zanding in Otterlo. Het enthousiasme van de jeugd maakten dit kamp wederom tot een groot succes. De hulp van de kampcommissie en de begeleiding mag natuurlijk niet vergeten worden.

Vrijdag aan het begin van de avond waren de meesten al aanwezig. Na het inrichten van de slaapvertrekken volgde het avondprogramma. Een nog groter gedeelte bestond uit het samen plezier maken, kussengevecht en vooral proberen niet in slaap te vallen. De zaterdag bestond uit vroeg opstaan, ontbijten en in de auto’s om te vertrekken naar Arnhem voor het onderdeel Wie is de rat?Vele opdrachten moesten er worden gedaan in en rondom het centrum van Arnhem. Bij terugkomst stond er een heerlijke barbecue klaar, gevold door nog een avondprogramma.

Op zondagochtend moesten, na het ontbijt, alle eigen spullen bij elkaar gezocht worden om daarna met z’n allen nog een spel uit te voeren, het afsluitende schutterstoernooi. Rond het middaguur werd het kamp afgesloten. Bij velen bleven de oogjes niet open tijdens de autorit naar huis.



