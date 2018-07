Loenens Zwembad Molenallee weer open

LOENEN – Bestuur en personeel van het zwembad Molenallee in Loenen hebben dit seizoen met veel pech te kampen. Wegens technische mankementen moest het bad enkele keren noodgedwongen worden gesloten. Vorige week nog was er weer een sluiting door een storing in de afvoer. Zondag 22 juli ging het bad bij stralend zomerweer wederom open. Het water was nog wel wat fris omdat voor de werkzaamheden al het water uit de bassins moest lopen. Maar door de warme zomerzon wordt het (nieuwe) water snel opgewarmd, met een beetje hulp van de zonnecollectoren op het terrein.

Medewerkers van het zwembad hopen dat de misére voorgoed achter de rug is en de zwemlustigen kunnen genieten van het fraaie bad met zonneweide, glijbaan en andere attributen. Het bad is dagelijks open van 10.00 tot 20.0uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Het badpersoneel probeert om de geplande activiteiten door te laten gaan. Op 25 juli is er een spelmiddag die om 17.00uur begint en om 17.00 uur is er een minidisco. Voor 4 augustus staat een discoavond gepland van 18.00 tot 20.00 uur. Op 8 augustus een sportmiddag, op 15 augustus een discoavond, op 22 augustus een spelmiddag en de seizoenafsluiting staat gepland op 31 augustus. Bij slecht weer worden de activiteiten afgelast.