Gewicht van bokalen raden

EERBEEK - Op het Stuijvenburchplein in Eerbeek werd vorige week de eerste in een serie van drie Zomerbraderieën gehouden. Op een één van de kramen werd gevraagd naar het totaalgewicht van de prijzen die de plaatselijke Jumbo won.

Zoals bekend heeft de Jumbo supermarkt in Eerbeek in de voorbije jaren heel wat vakprijzen in de wacht gesleept. Casper Heine en zijn team lopen in de branche duidelijk voorop waar het visie, uitvoering en kwaliteit betreft en dat bleef niet onopgemerkt. Toen gezocht werd naar een thema om de Zomerbraderie op te leuken, werd een prijsvraag bedacht. Bezoekers - en dat waren er op de zonovergoten eerste editie van het seizoen veel - mochten raden naar het totaalgewicht van de gewonnen bokalen. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Inzendingen liepen uiteen van 875 gram tot ruim 400 kilo. Maar het juiste antwoord was 30,912 kilo, dat door de winnares tot een halve kilo verschil juist werd geschat.

Naast de stand van Jumbo was een keur aan andere kramen te vinden. Aan het thema 'papier', dat vorig jaar een hoofdrol speelde, werd iets minder aandacht besteed. De sfeer was goed en het heringerichte Stuyvenburchplein leent zich met z'n waterpartij en terrasjes perfect voor een dergelijk evenement. En de volgende Zomerbraderie staat al voor de deur. Op 1 augustus wordt van 11.00 tot 18.00 uur de tweede editie van deze zomer gehouden. - foto: Wencel Maresch