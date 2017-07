Zomerse braderie

HOENDERLOO - Het was goed toeven op het terras van het Dorpshuus in Hoenderloo. Met een kop koffie of een drankje kijken naar de activiteiten van de antieke dorsmachine en de mensen die van en naar de zomerse woensdagbraderie gaan. Een drukte van belang, iedere zomer opnieuw. Het dorp Hoenderloo telt zelf maar zo'n 1500 inwoners. Vaste bewoners. In de vakantietijd gedurende de zomer groeit dat aantal echter uit tot een kleine 20.000. Allemaal toeristen die in de vele vakantieparken, campings en recreatiewoningen verblijven. Een enorm potentieel voor het houden van activiteiten. Geen wonder dus dat de zes zomerbraderieën die jaarlijks worden gehouden - laatste drie woensdagen van juli, eerste drie van augustus - over belangstelling niet te klagen hebben. De braderieën in het dorp worden georganiseerd door de HZV, de Hoenderlose Zaken Vereniging HZV. Zij zorgen dat jaarlijks zo'n vijftig kramen en enkele kinderattracties worden opgesteld rond de muziektent. Het zogenaamde muziekbos is daarvoor een prima, lommerrijke, locatie voor het gratis toegankelijke evenement. En naast het muziekbos, op het terrein van het Dorpshuus, wordt tijdens de braderieën ook een bescheiden kleedjesmarkt voor de kinderen uit het dorp gehouden. - foto: Wencel Maresch