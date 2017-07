Brandje in Philipus Gastelaarstraat in Doesburgse binnenstad

DOESBURG - Zaterdagavond rond tien over zes werd de brandweer van Doesburg opgeroepen voor een brand in de Philippus Gastelaarstraat. Zoals altijd als er een brandmelding van de binnenstad van Doesburg binnenkomt, wordt dit gelijk hoog ingeschaald en een tweede brandweerwagen en de hoogwerker van Dieren mee gealarmeerd.

Ter plaatse bleek het gelukkig mee te vallen, omdat iemand die in de buurt was direct was begonnen met blussen met een brandblusser. Het betrof een zogenaamde plantentafel die op het dakterras op houten vlonders stond. Het pand wordt momenteel door nieuwe bewoners verbouwd. Gelukkig waren ze nog aanwezig toen het brandje uitbrak, anders had het veel erger uitgepakt. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is een raadsel, ook de brandweer kon er geen verklaring voor vinden. - foto: Hanny ten Dolle