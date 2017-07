Buit van beroving in vagina dader

VELP - In Velp zijn vrijdag twee bejaarde vrouwen van hun sieraden beroofd. Dat gebeurde in beide gevallen door een vrouw die de weg vroeg naar het ziekenhuis. Dankzij de signalementen die een van de slachtoffers en een getuige kon geven, heeft de politie vier verdachten aangehouden.

Het eerste slachtoffer werd rond vijf uur in de middag door de vrouw benaderd. Ze vroeg de weg naar het ziekenhuis. Toen het 79-jarige slachtoffer uit Velp haar de weg wees, bedankte de vrouw door een nepketting om te hangen. Vermoedelijk is het slachtoffer tegelijkertijd van haar echte ketting bestolen. Daarna ging de vrouw er met een paar mannen in een auto vandoor.

Een half uur later werd een 81-jarige vrouw uit Velp met dezelfde smoes aangesproken. Ook zij kreeg nepsieraden omgehangen en werd tegelijkertijd bestolen van haar echte sierraden. Samen met een voorbijganger heeft het slachtoffer de politie gebeld, en een signalement van de daders door gegeven.

Het Operationeel Centrum van de politie heeft het signalement meteen doorgegeven aan agenten op straat. Daardoor zagen agenten van het Grensoverschrijdend Politieteam, waarin de Duitse en Nederlandse politie samenwerken, de verdachten rijden in een auto met Frans kenteken. Op de A12 bij Didam zijn ze aangehouden. In de auto zaten drie mannen van 18, 20 en 40 jaar oud. De vrouw in de auto is 36 jaar. Allen hebbend e Roemeense nationaliteit. Het viertal heeft geen vast woon-of verblijfplaats. De politie doet nu onderzoek naar de vier verdachten, ze zitten vast in afwachting van het onderzoek.

Een dag later volgde een update door de politie. Ze hadden een deel van de buit teruggevonden op een ongewone plek. De politie op Facebook: 'Na onderzoek in het voertuig van de verdachten werden diverse sieraden in een verborgen ruimte aangetroffen. Helaas zat daar niet de ketting van ons slachtoffer bij. Vandaag werden de vier verdachten zelf nauwkeurig onderzocht aan hun lichaam. Bij de vrouwelijke verdachte sloeg de metaaldetector aan bij haar geslachtsdeel. Na röntgenonderzoek in het ziekenhuis bleek daar een ketting verstopt te zijn. Nadat het sieraad uit de vagina van de verdachte werd gehaald, bleek dat het de ketting van ons slachtoffer betrof.' - foto: Politie