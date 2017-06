Pandapoeppapier

LOENEN – Het klinkt wat vies. Papier van poep. Maar dat is zeker niet het papier dat sinds kort van pandapoep wordt gemaakt in museum papierfabriek De Middelste Molen in Loenen. Uitvoerig is in het nieuws geweest dat de pandaberen Xing Ya en Wu Wenn vanuit China na jarenlang steggelen en besprekingen eindelijk voor een bepaalde periode in Nederland mogen wonen. De Middelste Molen maakt nu papier van de uitwerpselen van deze nieuwe bewoners van Ouwehands Dierenpark in Rheden.

De drol van een panda ruikt niet naar de bekende strontlucht, maar heeft meer een boerderijluchtje. De drol bevat enkel vezels van de bamboe die de panda’s dagelijks naar binnen stouwen: zo’n 30 kilogram. De dieren produceren 28 kilogram poep per dag. De Middelste Molen maakt hier papier van.

De Middelste Molen staat er om bekend dat er telkens experimenten zijn met bijzondere soorten papier. In de historische papierfabriek uit 1662 wordt ook papier gemaakt van olifantenpoep, rietstengels, grassen en bloemen, maar ook van spijkerbroeken. Kort geleden werd gevraagd om papier te maken van asperges. Een restaurant wilde een menukaart van aspergepapier. Dit kan allemaal in deze fabriek.

De papiermakers van de Loenense molen kwamen op het idee om papier te maken van pandapoep. Omdat daar veel onverteerde bamboevezels in zitten, moest dit mogelijk zijn. Vrijwilliger Harry Oudt vertelt dat Ouwehand meteen enthousiast heeft gereageerd op de vraag en graag poep beschikbaar wilde stellen. Het was een schot in de roos. Het ging prima en Nederland, dat helemaal in de ban is van de zeldzame dieren, kreeg uitvoerig via alle media te horen en zien dat hier voor het eerst pandapoep papier is geproduceerd.

De historische papierfabriek kreeg hierdoor de laatste tijd flink meer toeloop. Oudt: “Veel mensen willen toch graag het bijzondere papier zien. Er is veel vraag naar. We laten tijdens de rondleidingen, die dagelijks plaatsvinden, graag zien hoe het pandapapier gemaakt wordt. De bezoekers vinden het interessant en kopen het graag.”

Oudt is één van de ruim veertig vrijwilligers die de historische fabriek runnen. Naast het bestuur zijn er mensen nodig voor de techniek, het onderhoud en gidsen voor de rondleidingen. Oudt, die sinds kort in Loenen woont, vindt het erg leuk om te doen: rondleidingen, gastheer zijn en wat al niet meer. Hij maakt kennis met veel mensen en wil ook graag een steentje bijdragen aan de Loenense samenleving.

Er wordt nu ook hard gewerkt aan het nieuwe bezoekerscentrum. Eindelijk kon dit jaar met de bouw worden begonnen. In het najaar is het gebouw klaar. De Middelste Molen is dagelijks te bezichtigen van 10.00 tot 16.00 uur, behalve op maandag. Gidsen leiden de bezoekers rond.



Foto: Vrijwilliger Harry Oudt toont een drol en een vel pandapoeppapier. Foto Martien Kobussen