Eerbeekse Robert topper op Europees niveau

EERBEEK – Vorig jaar was hij al verrassend sterk tijdens de Rotax Max Grand Finals, waar hij in een mondiaal deelnemersveld vice-kampioen werd in de Micromax-klasse. Dit jaar bewees Robert de Haan uit Eerbeek tijdens de tweede ronde van de Rotax Max Eurochallenge dat hij echt een topper in het karten is. Op het circuit van Salbris in Frankrijk won de pas tienjarige Eerbeekenaar in de Minimax-klasse zowel de prefinale als de finale.

Hij was er een beetje beduusd van, twee keer de beste in een Europees topveld. “Nee, dit had ik niet verwacht”, zei Robert. “Maar ik had van tevoren veel getraind en tijdens de race met de goede tactiek gereden. Het was een kwestie van goed nadenken en berekenend rijden.”

Tegelijkertijd was het een mooie revanche voor zijn debuutrace in de Eurochallenge, die als het Europees kampioenschap Rotax Max geldt. Destijds werd de tienjarige in Genk in de finale vlak voor de finishvlag van de baan gereden. Nu smaakte het zoet van de overwinning dan ook des te beter: had hij alsnog bewezen wie de beste is. En wat zijn zege extra knap maakte, is dat hij dit jaar ook nog eens rookie is in de Minmax-klasse.

Hoewel het hem op zijn zachtst gezegd dus uitstekend verging in de prefinale en de finale was er veel werk aan voorafgegaan. Met zijn team had Robert in de trainingen naarstig gezocht naar de juiste afstelling. “Het was heel veel zoekwerk”, zei hij. Maar al snel bleek dat dat zoekwerk de nodige snelheid had opgeleverd. Nadat hij in de kwalificatie de derde tijd had gereden, moest de talentvolle rijder het in de races gaan bewijzen. En dat deed hij met verve. Tijdens de prefinale, waarin aan de hand van de uitslag de startvolgorde voor de finale wordt bepaald, bleek eens te meer dat de omstandigheden zeker niet gemakkelijk waren. Robert: “Er lag heel veel rubber en inhalen was moeilijk. Als je iemand inhaalde, werd je ook meteen weer teruggepakt, als je niet uitkeek. Ook hadden we langzamere motoren dan in het NK, maar wel een goede slipstream. Verder reden we met grotere frames dan in het NK. Toch was het niet zo heel moeilijk daaraan te wennen.”

In de prefinale startte Robert vanaf de derde positie. Die plek handhaafde hij de hele race, tot de laatste ronde, toen hij in de voorlaatste bocht de twee vooraan in één beweging inhaalde en zo naar de winst stormde. Daardoor stond hij voor de finale op de zo felbegeerde poleposition. Gedurende de race zakte Robert terug naar de derde plaats, maar hij liet zich vooral niet ontmoedigen. “Ik dacht: dat maak ik wel weer goed.”

En zo geschiedde. In de voorlaatste bocht van de race raakten de twee rijders voor hem elkaar. Robert, die daar vlak achter reed, kwam vervolgens beter de bocht uit en pakte de leiding en heel kort daarna dus ook de overwinning. En zo stond hij na afloop dus maar mooi op de bovenste trede van het podium. Tijdens een EK-race! Robert kon het zelf maar amper geloven. “Ik dacht: ben ik aan het dromen?”, zei hij over die laatste seconden van de finale. “Ik geloofde het niet echt. Ik dacht: hoe heb ik dat gedaan? Twee tegelijk ingehaald. Dat gaf een kick!”

De volgende ronde van de Rotax Max Eurochallenge wordt verreden op de baan van Wackersdorf in Duitsland. Robert heeft er nog nooit gereden. “Maar ik heb natuurlijk op internet wel wat informatie over de baan opgezocht. Het lijkt me een leuke baan, het is weer eens iets nieuws!





Foto: Robert de Haan is terecht trots op zijn eerste plaats op zijn Europese overwinning - Bas Kaligis