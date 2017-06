Doesborgh Open weer succesvol

DOESBURG - Na vier speeldagen op 3, 10, 11 en 17 juni is de vierde editie van het Doesborgh Open afgelopen. Ondanks de hoge temperaturen werd er fel gestreden om de podiumplaatsen. Er hebben 150 kegelaars meegedaan uit heel Nederland. Onder de 150 deelnemers waren er 31 kegelaars uit Doesburg. Bij de dames C behaalde Jeanine de Boer uit Doesburg met 416 hout, gemiddeld 6,93 de eerste plaats. Van de Doesburgse deelnemers eindigde bij de heren Erik-Paul Tenwolde in de A klasse op plaats drie met 522 hout, gemiddeld 8,70. Tonny Baars werd tweede in de B klasse met 488 hout, gemiddeld 8,13, Bij de dames werd Brenda Thomissen in de B klasse vierde e met 432 hout, gemiddeld 7,20 en Simone Baars veroverde plaats drie in de C klasse met 392 hout, gemiddeld 6,53.