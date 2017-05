Eis Posbankmoord: 13 jaar cel

ARNHEM – Het Openbaar Ministerie heeft dertien jaar cel geëist tegen de twee verdachten van de Posbankmoord. Frank S. en Souris R. worden beschuldigd van doodslag op Alex Wiegmink uit Drempt. Wie van de twee het dodelijke schot heeft gelost, blijft onduidelijk, maar is volgens de Officier van Justitie niet van belang, beiden zijn verantwoordelijk.

Voor de rechtbank in Arnhem hebben de twee verdachten woensdag 24 mei hun verhaal gedaan. Frank S. (56 uit Boekel) en Souris R. (44 uit Veghel) zitten al sinds november vast. S. meldde zich destijds nadat nieuw bewijsmateriaal was gevonden en de politie hem op de hielen zat. Hij bekende zijn daden. Even later kon ook R. worden aangehouden.

In de rechtszaal worden de gebeurtenissen van die bewuste 20 januari 2003 doorgenomen. Om 19.00 uur komt Alex Wiegmink na een rondje hardlopen op de Posbank terug bij zijn auto op parkeerplaats Bloemers. Daar treft hij Frank S. en Souris R. Het duo was voornemens een auto te stelen en die later te gebruiken voor een overval. Het plan was om de auto af te pakken onder dreiging van een vuurwapen. Dat Wiegmink niet vluchtte, maar op hen afkwam, hadden ze echter niet voorzien.

Volgens Frank S. hadden beide mannen een vuurwapen en hebben zij in een opwelling beiden geschoten toen Wiegmink op hen af kwam. Souris R. ontkent dit en draait nog wat om de feiten heen. Hij ontkent nog even dat hij überhaupt op de Posbank was, heeft het nog over een drugsdeal. Zijn informatie over de Posbankmoord haalde hij naar eigen zeggen uit de media en kennis over wapens kreeg hij via de televisie. Echter, DNA op een bij de auto van Wiegmink gevonden muts verbindt Souris R. onherroepelijk aan de zaak.

Hoewel Frank S. weliswaar in een opwelling op Wiegmink schoot, was de overval goed gepland. De mannen hebben in de voorafgaande week geoefend met hun wapens en ook de plek waar later de auto naartoe zou worden gebracht en in brand gestoken, was vooraf gekozen.

S. betuigt zijn spijt in de rechtszaal, maar daar doet de familie van Alex weinig op uit. Zowel zijn weduwe als drie zoons en broer voeren het woord. Zij geven emotionele verklaringen over het verdriet dat hen is aangedaan en hoe het gemis van Alex nog elke dag deel uitmaakt van hun leven. Geen echtgenoot meer, geen vader meer. Een gevoel van onveiligheid en de spanning van het onderzoek. Veertien jaar verkeerde de familie in onzekerheid.

Frank S. hoort de verklaringen aan, kijkt Alex’ weduwe zelfs aan als zij spreekt. Souris R. lijkt onbewogen. Broer Peter Wiegmink spreekt de verdachten zelfs persoonlijk aan en vraagt hen of hun moeders wel weten wat zij hebben gedaan. Moeder Wiegmink heeft helaas niet meer mee mogen maken dat ze moord op haar zoon werd opgelost.

Hoewel Souris R. nog steeds ontkent dat hij heeft geschoten, acht de Officier van Justitie beide verdachten even verantwoordelijk voor de dood van Alex Wiegmink. Ze waren beiden op de Posbank, hebben beiden hun aandeel gehad in de plannen en de auto met het lichaam van Alex naar Erp gebracht en in brand gestoken. Er is zo intensief samengewerkt, dat het voor de officier niet meer uitmaakt wie het dodelijke schot heeft gelost. Hij eist 13 jaar cel voor beide verdachten: “Dertien jaar kan heel, heel lang zijn. Vraag maar aan de nabestaanden van Alex Wiegmink.”



De advocate van Souris R. vindt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat haar cliënt door undercover-agenten onder druk zou zijn gezet om te bekennen. Als de rechtbank dat niet doet, wil ze vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De muts met DNA kan er al langer liggen en die haar van Souris kan ook via-via daar terecht zijn gekomen. Bovendien noemt zij de verklaring van Frank S. niet betrouwbaar.

De zegsvrouwe van Frank S. noemt nogmaals dat zijn cliënt in paniek op Wiegmink schoot. Ja, de overval was gepland en de mannen waren op zoek naar een auto. Dat Wiegmink zijn auto niet zomaar liet afpakken, had hij niet verwacht. De advocate zegt dat er weliswaar sprake is van doodslag, maar dat dit echt in paniek is gebeurd. Er was niet vooraf afgesproken dat er geschoten zou worden. Frank S. heeft aangegeven elke straf te accepteren, zijn raadsvrouwe pleit echter voor acht jaar, waarbij hij voor brandstichting wordt vrijgesproken.