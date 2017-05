Hoogste punt Bezoekerscentrum De Middelste Molen

LOENEN - Papierfabriek en Museum De Middelste Molen aan de Loenense Molenbeek produceert al sinds 1622 papier. Het is een levend museum, waar nog op ambachtelijke wijze papier wordt gemaakt, door gebruik te maken van waterkracht en stoomenergie. Met recht een stuk industrieel erfgoed en kenmerkend voor de streek.

De beheerders van de historische papierfabriek vinden het belangrijk de geschiedenis van watermolens op de Veluwe uit te dragen en hoe kan dat beter dan met een nog werkend monument. De Middelste Molen is dan ook te bezichtigen door individuele bezoekers en door groepen. Men waant zich in de 19e eeuw wanneer men tussen de ratelende en bonkende machines het productieproces volgt van het oeroude Hollandse papier.

De moderne bezoekers stelt steeds hogere eisen aan het te bezoeken monument en het verhaal dat hierbij verteld wordt. Hiervoor is de huidige ontvangstruimte, vanwege de slechte bouwkundige staat, ongeschikt. De oorspronkelijke directeurswoning is echter vrijgekomen en kan zeer fraai geïntegreerd worden in een ontwerp voor een nieuw bezoekerscentrum, van de architect Michael de Vos uit Loenen. De bouw is inmiddels gestart en gehoopt wordt het nieuwe bezoekerscentrum na de zomer van 2017 in gebruik te nemen.

Om het monument werkend te houden, moet er natuurlijk ook papier geproduceerd worden. Kostendekkend papier maken is met de machines uit 1886 bijna onmogelijk, zelfs met alleen maar vrijwilligers. Om die reden moeten voldoende betalende bezoekers de molen kunnen bezoeken. Ook daarom is het nieuwe bezoekerscentrum van groot belang en ook voor educatieve projecten met kinderen moet steeds meer audiovisuele ondersteuning worden gegeven.

Die nieuwe mogelijkheden vergen ook weer nieuwe vrijwilligers om alles draaiend te houden. Vandaar de oproep: 'Heeft U ook een passie voor prachtig ambachtelijk papier, kom ons dan helpen. Wij verwachten een stijging van het aantal bezoekers en daarom hebben we dringend enthousiaste vrijwilligers nodig, die ons helpen om, in een prachtig nieuw bezoekerscentrum, de papiergeschiedenis op de Veluwe zichtbaar te maken.'

www.demiddelstemolen.nl