De Waag maakt lekkerste Doesburgse mosterdsoep

DOESBURG - Zaterdag was het weer zover: maar liefst 18 horecazaken deden hun best de beste en lekkerste mosterdsoep te maken. Er waren drie categorieën: vis mosterdsoep, vegetarische mosterdsoep en vlees mosterdsoep.



De jury had er een zware dobber aan om de lekkerste er uit te kiezen. Na een eerste proefronde werden er een aantal soepen geselecteerd en hieruit werd nogmaals geproefd en gekeurd. Uit deze laatste ronde kwamen de winnaars.

Dat werden de vegetarische mosterdsoep werd de Bonte Hond, de winnaar van de vis-mosterdsoep werd een nieuwkomer in de horecazaken in Doesburg: Bij Wellink. De winnaar van de vlees-mosterdsoep was voor de Waag en Roy Kappert (foto) nam super trots de beker en ook de felbegeerde Cuperus Bokaal in ontvangst uit handen van burgemeester van der Meijs. De hele uitslag is: Mosterdsoep met vis: 1. Bij Welling, 2. De IJsselhoeve, 3. Sonja’s en De Waag (gedeelde plaats). Vegetarische mosterdsoep: 1. De Bonte Hond, 2. Bij Welling, 3. Het Zesde Zintuig en De Waag (ook hier een gedeelde plaats). Mosterdsoep met vlees: 1.De Waag, 2. De Bonte Hond, 3. La Fleur - foto: Hanny ten Dolle