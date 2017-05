Unisono in openluchttheater Pinkenberg

VELP - Harmonie Unisono geeft zondag 28 mei een mini-concert in openluchttheater De Pinkenberg in de bossen bij Velp. In 2002 nam Harmonie Unisono Velp deel aan ‘Plankenkoorts’. Dit was een initiatief van toenmalig De Alliantie, Kunsthuis 13 en de Rhedense Muziek Federatie.



Bedoeld om muziek- en dansensembles een podium te bieden zichzelf te presenteren met korte voorstellingen in het prachtige Openluchttheater De Pinkenberg.

Drie jaar geleden blies het Rhedense cultuurbedrijf RiQQ nieuw leven in het Plankenkoorts-initiatief onder de noemer ‘Fragmenten Festival’. Ook toen was Harmonie Unisono erbij met een ensemble. Vorig jaar was het plan van Unisono om weer van de partij te zijn. Helaas waren toen de weerwaarschuwingen spelbreker en ging het festival niet door. Dit jaar is Harmonie Unisono er opnieuw bij op zondag 28 mei.

Het Fragmenten Festival is van 11.00 tot 16.00 uur. In totaal spelen zo’n 11 gezelschappen fragmenten uit hun programma – zang, dans, toneel, band- en harmoniemuziek. Als alle optredens volgens plan verlopen, speelt Harmonie Unisono van 14.50 tot 15.05 uur.

www.unisono-velp.info