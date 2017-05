Verkeersregelaars onmisbaar bij evenementen

REGIO - Ze zijn onmisbaar bij de organisatie van evenementen; de verkeersregelaars. Ze worden steeds meer en vaker voorgeschreven bij het aanvragen van vergunningen voor evenementen.

Ze zijn inmiddels dan ook een vertrouwd beeld in het verkeer geworden en waar enige jaren geleden nog wel eens misverstanden ontstonden omdat verkeersdeelnemers nog onbekend waren met het fenomeen 'burger die het verkeer regelt', is die onbekendheid inmiddels wel verleden tijd.

In principe kunnen evenementen-verkeersregelaars volstaan met een theoretische instructie via e-learning. Hiervoor is een website www.verkeersregelaarsexamen.nl beschikbaar. Een - praktijkopleiding is alleen verplicht voor beroeps en semiberoeps verkeersregelaars.

De gemeente Rheden biedt echter vrijwilligers uit de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg de mogelijkheid ook in de praktijk uitleg en tips te krijgen. Dat gebeurt door ervaren instructeurs, zoals op deze foto voormalig politieman Kees Prins, die uitleg geeft aan mensen die vorige week meehielpen de Avondvierdaagse in Dieren goed te laten verlopen.

Ina Hooghordel, die namens de gemeente Rheden de opleiding coördineert: "We zijn blij met deze extra mogelijkheid voor opleiden. Het is namelijk een serieuze taak, het regelen van verkeer en de praktijk-tips helpen om dat goed te doen."

In juni wordt in Velp weer een instructie-avond op locatie gegeven. Deelnemers moeten wel eerst hun certificaat hebben gehaald via: www.verkeersregelaarsexamen.nl. Aanmelden voor de praktijkinstructie kan door een e-mail te sturen naar: i.hooghordel@rheden.nl.

Foto:

Instructeur Kees Prins geeft tips een aanwijzingen aan een groep verkeersregelaars - foto: Han Uenk