Tripletkampioenen bij Boul’animo

DIEREN - Bij Boul’Animo stond één week na de memorabele handhaving in de Topklasse van de Nationale Petanque Competitie het clubkampioenschap triplettes alweer op de kalender. Diverse deelnemende teams zouden op papier tot de kanshebbers kunnen behoren. Er werden dan ook in de vijf voorgelote ronden veel partijen op het scherpst van de snede uitgevochten. Na deze ronden bleken de teams van Willy Demmink, Evert van der Enk, Jeroen van der Mei en Peter Hietbrink, Yves Roussel en Johnny Saalmink ongeslagen te zijn gebleven, ondanks soms zware tegenstand. In de finale ging de titel na veel spanning naar Willy, Evert en Jeroen. Zij trokken met 13-10 aan het langste eind.