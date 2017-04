Wereldkampioenen op de Posbank

DE STEEG - Twee wielerlegendes fietsen maandag vanuit De Steeg de Posbank op, gevolgd door een cameraploeg op de motor. Voor een tv-programma beklommen ze de Posbank. En zonder heel veel moeite, want beiden zitten nog regelmatig op de koersfiets.

Het zijn twee echte legendes in het wielrennen. Hennie Kuiper en Harm Ottenbros waren beiden Wereldkampioen bij de profs. De nu 73-jarige Ottenbros werd dat in 1969 in het Belgische Zolder en Hennie Kuiper (68) veroverde de mondiale titel in 1975, in Yvoir. Hij was in München al Olympisch Kampioen geworden en eindigde in 1977 zelfs als tweede in de Tour de France, achter de gedrogeerde maar niet betrapte Bernard Thevenet. Tel daar voor Hennie Kuiper nog zege's in klassiekers als Parijs-Roubaix, Ronde van Lombardije, Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo bij op, en het is duidelijk dat 'Kuipertje' één van de beste Nederlandse renners aller tijden was. Ottenbros kent een minder lange erelijst, mede omdat zijn carrière relatief kort duurde door blessures.

De wereldkampioenen van weleer waren zoals gezegd in De Steeg om een tv-item te maken. En de heren maakte in De Steeg even een stop om vervolgens de Posbank te beklimmen. Martin de Jongh spotte het duo en maakte de foto's.