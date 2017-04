Militairen werken aan spoorlijn

LOENEN – Vorige week was er een ongewone drukte op het Loenense station van de VSM. Geen puffende locomotieven of wagons, maar er werd hard gewerkt door genie-militairen uit Wezep. Met groot materiaal kwamen de soldaten naar Loenen, om een deel van de spoorlijn te vernieuwen.

Voor de genie-soldaten was dit in Loenen een prima training voor grotere ‘klussen’ in het buitenland. De bielzen van de derde baan, die in slechte staat verkeert, werden vervangen door betonnen exemplaren.

Volgens de leiding is er een groot verloop in het bataljon. Nu de economie aantrekt, stappen veel jongemannen over naar de burgerbanen. Er komt wel instroom, maar die moeten eerst een forse training ondergaan. In Loenen (en wat eerder in Eerbeek) kregen de jongemannen instructies over deze klus. De spoorbouwers maken deel uit van het 101 geniebataljon. De mannen hebben een aantal taken, zoals het uitvoeren van constructiewerkzaamheden (ook onder water) en het bouwen van bruggen.

Het bataljon bouwt de compounds voor eenheden van de landmacht, luchtmacht en mariniers die voor langere tijd ingezet worden in het buitenland. De bouw omvat de complete infrastructuur (wegen, gebouwen, bruggen) en alle nutsvoorzieningen (zoals elektra en water). 101 geniebataljon wordt ook wel de 'aannemer van defensie' genoemd. Het bestaat uit 101 Stafcompagnie;102 en 103 Constructiecompagnieën en 105 Brugcompagnie. Het bataljon is met uitzondering van 105 Brugcompagnie, gelegerd op de Prinses Margrietkazerne in Wezep en bestaat uit circa 500 militairen.

foto:

De VSM is blij met de hulp van de militairen - foto: Martien Kobussen