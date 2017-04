Apeldoorn blij met WK baanwielrennen 2018

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn is ontzettend blij dat het in 2018 opnieuw de gaststad is voor het wereldkampioenschap baanwielrennen. "Het was in 2011 echt een fantastisch sportfeest. Absolute topsport, volle tribunes en een geweldige sfeer", zo stelt sportwethouder Nathan Stukker in een eerste reactie. Fans van Elis Ligtlee uit Eerbeek hoeven volgend jaar dus niet ver te reizen om hun Olympisch Kampioene aan te moedigen.

Apeldoorn heeft een stevige lobby gevoerd. "Je krijgt zoiets niet zomaar. Maar met Omnisport Apeldoorn hebben wij natuurlijk een geweldige troef in handen", vertelt Stukker. "En bovendien kunnen wij echt wat in Apeldoorn. Denk aan het eerdere WK baanwielrennen in 2011, het WK beachvolleybal in 2015 en de start van de Giro 'd Italia vorig jaar mei. Apeldoorn ontwikkelt zich in een hoog tempo tot een echte sportgemeente".

De gemeente Apeldoorn is van plan om samen met de KNWU en met de lokale wielersportverenigingen, ook in 2018 een breedtesport programma te organiseren. Stukker: "Dat doen wij bij ieder groot sportevenement. Topsport en breedtesport zijn voor ons even belangrijk. Zien sporten doet sporten".