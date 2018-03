Onderzoek naar visstand in de Fles en vijver Ooi

DOESBURG – Op verzoek van Hengelsportvereniging Doesburg (HVD) heeft Sportvisserij Nederland vorige week enkele wateren met netten bevist om te bepalen hoe de visstand is. Zowel de Fles als de vijver De Ooi kwam aan bod. Dit onderzoek vond plaats in het kader van verbeterplannen die HVD met de wateren heeft en is onderdeel van het landelijk project Sportvisserij op de Kaart.

Sportvisserij Op de Kaart (SOK) is een project om de kleinere, afgesloten wateren, die minder geschikt zijn (geworden) beter bevisbaar te maken voor de jeugd of ouderen. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de wateren die in en nabij de bebouwde kom liggen, zoals in Doesburg de vijver in de wijk Ooi en de Fles, het water voor Rotra.

Samen met het Waterschap, gemeenten en hengelsportverenigingen wordt per water gekeken naar een oplossing om deze weer aantrekkelijk te maken voor de hengelsport. Per water wordt een beheerplan opgesteld met maatregelen die de bevisbaarheid van de wateren moet verbeteren. Denk daarbij aan het met toestemming van het Waterschap maken van meer goed toegankelijke visstekken door maaien, snoeien en verwijderen van houtopslag, maar ook aan het uitzetten van vis volgens de Richtlijn Uitzet Karper (RUK). Veel middelgrote karpers maken een visstek interessant voor de recreatievisser, veel kleine karpers maken een plekje aantrekkelijk voor de jeugd.

Er is gevist met een zegen. Hierbij wordt de zegen met behulp van een boot in een halve cirkel in het water uitgevaren en langzaam dicht getrokken, zodat de vissen worden ingesloten. Daarnaast is vanaf een boot ook met een elektrovisapparaat gevist. Onder invloed van elektrische stroom zwemmen vissen naar de positieve pool toe, het schepnet in dit geval. Na vangst zijn de vissen gedetermineerd, geteld, gemeten en gewogen, waarbij het welzijn van de vis steeds voorop bleef staan.

De uitkomsten van de bemonstering laten nog even op zich wachten. HVD ontvangt van Sportvisserij Nederland een rapportage met conclusies en aanbevelingen. Wat de Doesburgse hengelaars al wel weten, is dat in de Fles vooral schubkarper en baarsjes werden gevangen. In de vijver Ooi werd ook schubkarper gevangen, evenals kleine blankvoorn, kleine rietvoorn en kleine zeelt. De onderzoekers van Sportvisserij Nederland proberen een verband te leggen tussen het leefmilieu van de vis, zoals de diepte en de troebelheid van het water, de aanwezigheid van schuilmogelijkheden voor de vissen, bijvoorbeeld waterplanten of andere structuren in het water, de waterkwaliteit, de hoeveelheid visvoedsel, het voorkomen van roofvissen en ga zo maar door.

Op basis van het rapport van Sportvisserij Nederland kan de HVD dan beoordelen hoe het in de Fles en in de vijver Ooi met de visstand is gesteld en zo nodig als hengelsportvereniging maatregelen nemen om deze te verbeteren.