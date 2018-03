SC Brummen helpt met compostactie

BRUMMEN – Vijftien leden van Sportclub Brummen, bijgestaan door een Oeken-man, hebben onlangs geholpen met de jaarlijkse compostactie van de gemeente. Rijk Ramerman had de leiding over het geheel. De activiteiten vonden plaats op de gemeentewerf, waar per huishouden compost kon worden afgehaald. De mannen van de voetbalclub waren vroeg ter plekke en kregen eerst uitleg over de werkzaamheden. Met een door firma Jan de Winkel beschikbaar gestelde en door Arjan Bensink bestuurde shovel kon de losse compost worden opgeladen op de aangeboden aanhangwagens. Ramerman zag dat alles vlot verliep: "Tijdens de werkzaamheden werden we voorzien van koffie en een hapje. Alle helpers hebben het werk als prettig ervaren en ondertussen werden verhalen verteld en veel gelachen. Tegen 16.00 uur zat het werk erop en werd gezamenlijk nog even een biertje gedronken in de kantine op sportpark De Hazenberg." Ramerman liet nog weten blij te zijn met de inzet van de mannen en de hulp van de gemeente Brummen. Door deze activiteit kan de club een mooi bedrag tegemoet zien.