Duurzaamheidswedstrijd bij Het Rhedens Rozendaal

ROZENDAAL - Op donderdag 29 maart om 12.00 uur presenteren havo4-leerlingen van Het Rhedens Rozendaal hun plan om een deel van het schoolgebouw te verduurzamen. De jongeren doen mee met het onderwijsproject Verduurzaming en dingen mee naar de eerste prijs.

De presentaties maken deel uit van een tweedaags onderwijsproject over natuur, milieu en duurzaamheid. De scholieren worden in het project begeleid door experts van Hogeschool van Hall Larenstein. In kleine groepjes stellen ze een realistisch en haalbaar plan op, om iets in of om het schoolgebouw te verduurzamen. De plannen worden voorgelegd aan een jury, waarbij ook de wethouder duurzaamheid van de gemeente Rozendaal present is.

De school hoopt dat ouders, omwonenden en andere belangstellenden aanwezig zijn bij de openbare presentatie en meedoen in het denken over duurzaamheid. De presentaties vinden plaats op Het Rhedens Rozendaal. Aansluitend kunnen bezoekers daar ook genieten van een Fun Fair-markt die andere leerlingen van de school hebben voorbereid: een festival met muziek, entertainment en vele kraampjes met zelfgemaakte producten, hapjes en drankjes en bloemen.

Het Rhedens is een algemeen bijzondere scholengemeenschap waar jongeren op alle niveaus voortgezet onderwijs volgen: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.