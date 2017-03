HardKoor aan de bak

BRUMMEN - Dat de leden van het Brummense HardKoor behalve goed en hard kunnen zingen, ook de handen uit de mouwen kunnen steken, bleek tijdens de compostactie in Brummen. Maar liefst 1.800 zakken compost à 20 liter en 60-ton losse compost mochten ze uitdelen aan de inwoners van de gemeente Brummen. Een niet alledaagse klus, die met met verve werd uitgevoerd. Van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur. Vooral ’s morgens hebben ze naast de compost enkele regenbuien moeten verwerken. Tussen het werken door hadden ze zo nu en dan tijd om te zingen. "We hadden een shoveltje tot onze beschikking en de Willy Wortel van het koor had twee zakkenvullers gemaakt, die ingezet werden toen de 20 liter compostzakken op waren en er handmatig zakken gevuld moesten worden", aldus het Hardkoor. Ook aan de catering was gedacht; er was een heus team die in de weer was om de inwendige mens te versterken. "Nadat de klus geklaard was togen we met z’n allen naar ons clubhuis om onder het genot van een hapje en drank(je) de dag te evalueren."