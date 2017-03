Leerzame play in

HALL - Er was een enorme muzikale drukte in het dorp Hall. De plaatselijke muziekvereniging Door Eendracht Sterk (DES) organiseerde dit jaar de regionale play in die sinds een aantal jaren in een grote regio bij toerbeurt elk jaar door een andere vereniging wordt georganiseerd. Maar liefst 135 muzikanten hadden zich hiervoor aangemeld en dus was het om 9.00 uur al een grote drukte bij partycentrum Bello in Hall, waar de muzikanten zich moesten aanmelden en werden ontvangen met koffie en waar later op de dag ook de lunch werd genuttigd.

De muzikanten werden verdeeld in drie orkesten, waarbij bij de indeling werd gekeken naar het niveau van de muzikant. Dit resulteerde in een A-, B- en C-orkest. Het A-orkest met daarin muzikanten op niveau van ongeveer een A-diploma, repeteerde in basisschool de Vossestaart, het B-orkest werkte de repetities af in verenigingsgebouw De Wheme en de meest gevorderde muzikanten, met ongeveer een C-diploma op zak, bleven bij partycentrum Bello voor hun repetities. De muzikale leiding voor deze dag was in handen van Willem Jan Jolink uit Wichmond, Geert Jan Dijkerman uit Dieren en Wout Ligterink uit Rijssen.

Waar de orkesten elk hun vaste repetitie plaats hadden, verruilden de dirigenten steeds van plek, waardoor ieder orkest dus met iedere dirigent samen kwam te werken. Iedere dirigent kreeg per orkest anderhalf uur de tijd om 1 of 2 muziekstukken in te studeren.

Dezelfde middag om 16.00 uur begon het afsluitende concert bij partycentrum Bello, waar alle orkesten lieten horen wat ze die dag allemaal geoefend hadden. Dit resulteerde in een prachtig concert met zeer enthousiaste muzikanten waar door een bomvolle zaal met publiek van werd genoten.