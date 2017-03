Woningbouw in Brummen komt op stoom

BRUMMEN - Na een aantal magere jaren met minder nieuwbouw worden er in Brummen dit jaar de nodige nieuwe woningen gerealiseerd. De afgelopen maanden is de bouw van zowel het project Koppelenburg als de bouw van de tweede fase in Elzenbos gestart. Zaterdag 1 april kunnen beide bouwlocaties worden bezocht tijdens de NVM Open Huizen Dag.

In de eerste fase van plan Koppelenburg aan de Blake, nabij de Arnhemsestraat, is de aannemer onlangs gestart met de bouw van de eerste vier twee-onder-één-kap-woningen. Ook de drie vrije bouwkavels zijn reeds verkocht aan particulieren, die hierop hun ‘droomkasteel’ gaan realiseren. In de tweede fase wordt over enkele weken gestart met de bouw van nog eens vijf woningen. Hiervan zijn nog enkele woningen te koop. Voor informatie hierover kan contact worden gezocht met Reinier Uit de Weerd van Best Living NVM makelaars, via tel. 0575-561050

Ook in de wijk Elzenbos gaat het voorspoedig met het nieuwe plan. In de eerste fase zijn alle zeventien woningen verkocht en staat inmiddels de zogenaamde ruwbouw. In de tweede fase van achttien woningen, waarvan de verkoop onlangs is gestart, zijn nog enkele woningen te koop. De bouw van deze woningen zal naar verwachting dit najaar starten. Neem voor informatie hierover contact op met Sandra Wanschers van Thoma-Post Makelaars, tel. 0575-515404.

Tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 1 april is het mogelijk de twee bouwlocaties te bezoeken onder begeleiding van de makelaar en de projectontwikkelaar. Plan Elzenbos aan de Zilverschoon / Hooimate is te bezoeken tussen 10.30 en 12.00 uur. Plan Koppelenburg aan de Blake / Arnhemsestraat is toegankelijk tussen 12.30 en 14.00 uur. Meer informatie over beide plannen is te vinden op www.vanwanrooij.nl/aanbod/brummen.