Engelse middag op de C. van Leeuwenschool

EERBEEK – De kinderen van de groepen 1 en 2 van de C. van Leeuwenschool in Eerbeek hebben hun ouders/verzorgers getrakteerd op een heuse “Engelse middag”. Ouders hebben gekeken en geluisterd naar Engelse liedjes, toneelstukjes en spelletjes opgevoerd door hun kinderen.

Elke dinsdag is er in de kleutergroepen een Engelse dag. Gedurende de rest van de week komt het Engels spelenderwijs aan bod. “Wij spelen in op de taalgevoeligheid van kinderen door ze al vanaf 4-jarige leeftijd de Engelse taal aan te bieden. We geven af en toe ook andere vakken in het Engels, waardoor we twee vliegen in een klap slaan. Een start in het Engels bij de kleuters of een gymles die in het Engels gegeven wordt. Bekend is dat vooral de taalgevoelige leeftijd in de onderbouw een goede uitgangspositie is voor het leren van een vreemde taal. We leggen de nadruk op het spreken, luisteren en begrijpen van deze taal.”, vertelt locatiedirecteur Nicole Horstink. “De groepen 3 en 4 krijgen ook Engels. Echter, in deze groepen wordt de intensiteit van het Engelstalige programma tijdelijk wat minder omdat de kinderen nu ook Nederlands leren lezen en schrijven. In de bovenbouw neemt de intensiteit van het Engelstalige programma weer toe. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Groove me’, waarbij actuele songs en plezier steeds voorop staan. Het primaire doel is om leerlingen beter voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en hun verdere toekomst.”

Kinderen in groep 8 kunnen op de C. van Leeuwenschool zelfs een Anglia examen doen. Met Anglia kunnen leerlingen via een stapsgewijze opbouw, internationaal erkende certificaten behalen. Zo zijn de kinderen goed voorbereid op de toekomst.