Winterkleding SKKB in de uitverkoop

EERBEEK - In de tweedehands kinderkledingwinkel SKKB aan de Derickxkamp 2 in Eerbeek wordt alle winterkleding tot en met 1 maart voor 1 euro per stuk aangeboden. Daarna gaat de winkel dicht en wordt alle winterkleding uit de rekken gehaald. Niet verkochte kleding gaat naar diverse goede doelen zoals kledingbanken, de Ojevaar, stralende medemensen, Malawi en Roemenië. De opbrengst van de verkochte kleding gaat, na aftrek van kosten, naar diverse kleinschalige doelen die kinderen kansen bieden op voeding, gezondheid en onderwijs. Zaterdag 11 maart gaat de winkel weer open en is iedereen tussen 10.00 en 15.00 uur welkom om als eerste een keuze te maken uit de zomerkleding die dan in de rekken hangt. Zomerkleding is in te brengen op dinsdag- en vrijdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur en dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.