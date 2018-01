Vertoning oude films van Doesburg

DOESBURG - Op dinsdagen 6 en 20 februari verzorgt Stad en Ambt Doesborgh samen met de Folkloristische Dansgroep De Meulenvelders bijzondere filmavonden. In het Meulenhuus worden historische beelden van Doesburg vertoond.

De verschillende films tonen beelden van Doesburg zoals het er ooit uitzag, maar ook gebeurtenissen en inwoners van toen. De films van deze avond zijn overwegend gemaakt tussen 1935 en 1955.

De beelden uit Doesburg in de dertiger jaren tonen bijvoorbeeld het speelkwartier op de lagere school, het laden en lossen in de haven van Doesburg, de legendarische stoomtram, markt in Doesburg, de Mauritskazerne, parade van het garnizoen in de binnenstad, de viering van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, vogelschieten, spelletjes voor de kinderen, het ophogen van de Burgemeester Nahuyssingel en Lindewal voor woningbouw, strenge winters, sneeuw- en ijspret en kortebaan schaatswedstrijden, aankondiging van de mobilisatie in augustus 1939, het oproepen van reservisten, het vorderen van paarden door het leger, diverse fragmenten uit het dagelijks leven in Doesburg, het plaatsen van een nieuw uurwerk op de Martinitoren. De schipbrug: o.a. het uitvaren van het middenstuk, ijsgang op de IJssel bij de schipbrug, per auto over de bevroren IJssel, kruiend ijs bij de schipbrug, begin van de sloop van de brug en zicht op de nieuwe oeververbinding.

De beelden uit de periode 1945-1955 tonen de restauratie van De Waag, blikfabriek Verblifa, het bezoek van Prins Bernhard aan Doesburg op 9 juni 1948, de bouw en het betrekken van de nieuwbouw in het Molenveld, de nieuwe IJsselbrug in aanbouw, opening van de nieuwe brug door Koningin Juliana op 22 januari 1952 en de optocht ter gelegenheid van deze opening, het begin van de restauratie van de Martinikerk op 3 augustus 1955, de voormalige stuw in de Oude IJssel, voetbal op de Stadsweide, het natuurzwembad in de Oude IJssel, zwem- en polowedstrijden rond 1950 en sneeuwpret. Ook is er ruime aandacht voor de stoomtram in en om de stad.

Daarnaast zijn er dit keer ook beelden van de historische Polygoon bioscoopjournalen over Doesburg 700 jaar stadsrechten in 1937, de opening van de vaste brug door koningin Juliana in 1952 en de laatste rit van de stoomtram in 1957. In totaal is dit ruim twee uur unieke beelden van de oude Hanzestad.

De filmavonden vinden plaats in Het Meulenhuus aan de Bergstraat en beginnen om 20.00 uur. De zaal opent beide avonden om 19.15 uur. De toegang bedraagt 4 euro. Het aantal bezoekers is beperkt, dus het is raadzaam een kaartje te kopen in de voorverkoop bij Streekmuseum De Roode Tooren aan de Roggestraat. Dit kan op dinsdag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.