Schaatsbaan geopend

HUMMELO - Zaterdag is in Hummelo een heuse ijsbaan geopend op initiatief van De Hessenrijders. Er is de laatste jaren zo weinig natuurijs geweest, dat de vereniging ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan besloot een kunstbaan neer te leggen. "Veel jeugd heeft nog geen schaatservaring en kan dat nu opdoen. Schaatsen en zwemmen is in Nederland iets dat elk kind moet kunnen", aldus voorzitter Irma van Hof. De baan is geopend door burgemeester Marianne Besselink. Met een curlingsteen raakte ze behendig een bord, waardoor de verlichting in de tent ging branden. Dit was het sein voor de vele ongeduldige kinderen dat zij de baan op mochten. Er kan de hele week nog worden geschaatst.