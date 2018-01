Sst! De Tijger Slaapt!

DIEREN - De woensdagochtend begon deze week eens helemaal anders voor een grote groep peuters uit Dieren. Ze kwamen naar het grote voorleesontbijt in de bibliotheek in Dieren, waar wethouder Constans Pos voorlas uit het prentenboek Ssst! De Tijger Slaapt. De kinderen deden samen met de wethouder hun uiterste best om de tijger niet wakker te maken en aaiden hem daarvoor zachtjes over zijn neus. Toen er een ballon knapte en de tijder alsnog ontwaakte, gaf dat gelukkig geen probleem: er werd een leuk feestje gevierd met liedjes, ballonnen en heel veel blije kindjes!

Met het Voorleesonbijt zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. Voorlezen is belangrijk voor kleine kinderen. Het is niet alleen leuk, het prikkelt de fantasie en ontwikkelt het taalgevoel. Het doel van de Nationale Voorleesdagen is om het voorlezen aan kleine kinderen te bevorderen.