Inloopavond afvalbeleid gemeente Doesburg

DOESBURG - De gemeente Doesburg verzorgt maandag 29 januari een inloopavond over het nieuwe afvalbeleid. Deze avond vindt plaats in de Beumerskamp en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. De SP roept inwoners van de stad op hun zegje te komen doen.

Er is een fout geslopen in de aankondiging die we deze week hiervoor in de krant plaatsten. In ons artikel wordt gezegd dat deze avond werd georganiseerd door de lokale afdeling van de SP. Dit klopt niet, de avond was een initiatief van de gemeente Doesburg. De SP wilde enkel inwoners van de stad oproepen vooral te komen en hun mening te laten horen.